Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanmakta olan çatışma ele alındı." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Al Nahyan'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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