Fidan ve Lammy'den Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy arasındaki telefon görüşmesinde, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ele alındı. Bakan Fidan, gelişmelerin daha büyük bir krize dönüşmesinden endişe edildiğini kaydetti. Çatışmanın bir an önce sona ermesi için diplomatik çabaların artırılması ve nükleer müzakerelere vakit kaybetmeksizin dönülmesi gerektiğini vurguladı. - ANKARA