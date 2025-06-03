Fidan ve Rubio Görüştü

Dışişleri Kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçları ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye'deki ve Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi." - ANKARA