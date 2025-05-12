Fidan ve Safedi'den görüşme

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.
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