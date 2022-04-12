Filistin Başbakanı, İsrail Mahkemesinin Filistin Yönetimi ile İlgili Kararını Reddetti - Son Dakika
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Filistin Başbakanı, İsrail Mahkemesinin Filistin Yönetimi ile İlgili Kararını Reddetti

12.04.2022 12:16
Filistin Başbakanı, İsrail Mahkemesinin Filistin Yönetimi ile İlgili Kararını Reddetti

RAMALLAH, 12 Nisan (Xinhua) — İsrail basınında Pazar günü çıkan haberlere göre, ülkenin Yüksek Adalet Divanı İsrail hapishanelerinde bulunan güvenlik nedeniyle mahkum edilmiş olan kişilere ve İsraillileri hedef alan saldırılarda öldürülenlerin ailelerine tartışmalara neden olan maaş ödeme politikası sebebiyle Filistin yönetiminin "terör eylemlerinden" sorumlu tutulabileceğine karar verdi. Iştiyye, "Devletin ailelere desteği teröre destek değil, şehitlerin […]

<a class='keyword-sd' href='/filistin/' title='Filistin'>Filistin</a> Başbakanı, <a class='keyword-sd' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a> Mahkemesinin Filistin Yönetimi ile İlgili Kararını Reddetti

RAMALLAH, 12 Nisan (Xinhua) — İsrail basınında Pazar günü çıkan haberlere göre, ülkenin Yüksek Adalet Divanı İsrail hapishanelerinde bulunan güvenlik nedeniyle mahkum edilmiş olan kişilere ve İsraillileri hedef alan saldırılarda öldürülenlerin ailelerine tartışmalara neden olan maaş ödeme politikası sebebiyle Filistin yönetiminin "terör eylemlerinden" sorumlu tutulabileceğine karar verdi. Iştiyye, "Devletin ailelere desteği teröre destek değil, şehitlerin yardıma muhtaç olan yetimlerine, mahkum olanlara ve ailelerine karşı görevimizdir" diye konuştu. Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında konuşan Muhammed Iştiyye, mahkemeyi "işgal araçlarından biri" olarak niteledi ve "İsrail mahkemesinin iddiası kabul edilemez, yasadışı ve gayrimeşrudur" dedi.

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Ramallah, Filistin, Mahkum, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Filistin Başbakanı, İsrail Mahkemesinin Filistin Yönetimi ile İlgili Kararını Reddetti - Son Dakika


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