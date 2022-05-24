Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail işgaline son verecek siyasi bir ufuk bekliyoruz" - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail işgaline son verecek siyasi bir ufuk bekliyoruz"

24.05.2022 21:15
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail işgaline son verecek siyasi bir ufuk bekliyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bağımsız Filistin devletini gerçekleştirerek İsrail işgalini sonlandıracak siyasi bir ufuk beklediklerini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bağımsız Filistin devletini gerçekleştirerek İsrail işgalini sonlandıracak siyasi bir ufuk beklediklerini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Abbas, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve beraberindeki heyeti Ramallah kentindeki makamında kabul etti.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeleri ve İsrail'in Filistinliler ile hem Müslüman hem de Hristiyan kutsallara yönelik ihlallerine ilişkin bilgi veren Abbas, Tel Aviv yönetiminin Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü değiştirme ve uluslararası kararlara rağmen devam eden yasa dışı yerleşim politikalarını da anlattı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs bölgesinde etnik temizlik çalışmaları çerçevesinde Filistinlileri göçe zorlamak için evlerini yıkma uygulamasına da değinen Abbas, İsrail işgalini sona erdirerek 1967 sınırları üzerinde bağımsız Filistin devletini kuracak bir siyasi ufuk beklediklerini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ülkesinin uluslararası kararlara bağlılığının altını çizerek, Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkileri güçlendirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Metsola da Avrupa Birliği'nin iki devletli çözüm vizyonu doğrultusundaki siyasi süreçlere desteklerini teyit ederek, yasa dışı yerleşim politikalarına karşı tutumlarını belirtti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, İşgal, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'İsrail işgaline son verecek siyasi bir ufuk bekliyoruz' - Son Dakika


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