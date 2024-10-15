Finansal Okuryazarlık Sorunu

Politika

Cumhurbaşkanlığı Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanı Ozan Çağrı Gazitürk, dünyada ve Türkiye'de finansal okuryazarlık oranının düşük olduğunu belirtti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanı Gazitürk, komisyonda yaptığı sunumda, finansal okuryazarlığın, bireylerin finansal kavramlar ve ürünler hakkında bilgilenmelerini, finansal alternatifler, riskler ve getiriler konusunda farkındalığa sahip olmalarını sağlayacak eğitim ve uygulama sürecini ifade ettiğini dile getirdi.

Dünyada finansal okuryazarlık seviyesinin düşük olduğunu belirten Gazitürk, aynı zamanda bireylerin kendi finansal okuryazarlıklarıyla ilgili olumu kanaate sahip olduğunu söyledi. Gazitürk, "Bir başka ifadeyle konuyu bildiklerini düşünüyorlar." diye konuştu.

Finansal okuryazarlığın gelişmiş ülkelerde görece yüksek olduğunu dile getiren Gazitürk, "Dünyada da düşüktür finansal okuryazarlık oranı, ülkemizde de böyle bir durum var." ifadesini kullandı.

Gazitürk, finansal unsurlara erişimin, finansal okuryazarlığı pozitif yönde etkilediğine dair bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzmanı Enes Tapsız da komisyonu bilgilendirdi.