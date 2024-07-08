Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri - Son Dakika
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Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri

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Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ikinci turunda solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı birinci çıkarak 178 sandalye elde etti. Sol ittifakın lideri Melenchon, daha önce yaptığı bir açıklamada "Halk Cephesi mutlak çoğunluğa sahip olursa Filistin devletini tanıyacağız. Aylardır Gazze'deki katliamları protesto ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

08.07.2024 10:04
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Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre erken genel seçimlerin ikinci turunda sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi birinci olurken, hiçbir parti veya ittifak mecliste çoğunluğu sağlayamadı

BÜTÜN ANKETLERİ YANILTTILAR

Fransa'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi sol partilerin ittifakı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi verilere göre; Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) oluşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı seçimi birinci olarak tamamladı. Yeni Halk Cephesi, ikinci turun sonunda 182 sandalye kazanarak bütün anketleri yanıltmış oldu.

Fransa'da seçimleri 'Filistin'i tanıyacağız' diyen ittifakın lideri kazandı

ÇOĞUNLUK SAYISINA ULAŞAMADILAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi'nin yer aldığı Cumhuriyet İçin Hep Birlikte ittifakı 168 sandalye alırken, ilk turda birinci olan Jordan Bardella'nın liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) ise 143 sandalye kazandı. Resmi sonuçlara göre; hiçbir ittifak veya parti 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayacak 289 sandalye sayısına ulaşamadı. Seçime katılım oranı ise yüzde 66.63 oldu.

Fransa'da seçimleri 'Filistin'i tanıyacağız' diyen ittifakın lideri kazandı

RN Ulusal Meclis Grubu Başkanı Marine Le Pen, partinin kaybetmediğini zaferin sadece ertelendiğini belirterek, Ulusal Birlik Partisi'nin mecliste tek başına en çok sandalye kazanan birinci parti olduğunu söyledi.

Fransa'da seçimleri 'Filistin'i tanıyacağız' diyen ittifakın lideri kazandı

MACRON MECLİSİ FESHETMİŞTİ

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik tarafından elde edilen ezici üstünlük, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı almasına neden olmuştu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Ulusal Birlik partisi oyların yüzde 31,5'ini, Macron'un partisi Rönesans ise oyların yüzde 15,2'sini alarak ikinci sırada yer almıştı.

Fransa'da seçimleri 'Filistin'i tanıyacağız' diyen ittifakın lideri kazandı

"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Fransa'da seçim sonuçlarında birincilik elde eden aşırı sol ittifakın lideri Melenchon, "Halk Cephesi mutlak çoğunluğa sahip olursa Filistin devletini tanıyacağız. Aylardır Gazze'deki katliamları protesto ediyoruz" demişti.

Resmi sonuçlar geldi! Fransa\'da seçimlerin galibi "Filistin\'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi 'Filistin'i tanıyacağız' diyen ittifakın lideri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri - Son Dakika
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