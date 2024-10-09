Fransa'dan Lübnan'a Destek Konferansı

Politika

Fransa Dışişleri Bakanlığı, başkent Paris'te 24 Ekim'de Lübnan'a destek amacıyla uluslararası konferans düzenleneceğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uluslararası konferansın başkent Paris'te 24 Ekim'de düzenleneceği duyurularak, "Fransa, bu konferans aracılığıyla çatışmaların durdurulmasının aciliyetini, Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayanan ve İsrail ile Lübnan'da yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik çözümü ele alacak. Lübnan'da cumhurbaşkanının seçilmesi siyasi kurumların yeniden tesis edilmesinde ilk adımdır ve bu yöndeki çabaları destekliyoruz" denildi. - PARİS