Fransa, Netanyahu ile İşbirliğine Devam Edecek - Son Dakika
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Politika

Fransa, Netanyahu ile İşbirliğine Devam Edecek

Fransa, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Netanyahu ile işbirliği yapmayı sürdürecek.

27.11.2024 17:48
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Paris'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerine uyacağı belirtilen açıklamada, devletlerin Roma Statüsü çerçevesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi ile tam iş birliği yapma yükümlülüğünün bulunduğu ifade edildi. Ancak bunun yanı sıra Roma Statüsü'nün bir devletin, UCM'ye taraf olmayan devletlerin dokunulmazlıklarına ilişkin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranmaya zorlanamayacağını da içerdiği kaydedildi. Bu dokunulmazlıkların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer ilgili bakanlar için de geçerli olduğu aktarılan açıklamada, "UCM'nin bizden bu kişilerin tutuklanmasını ve teslim edilmesini talep etmesi halinde bu hususun dikkate alınması gerekecektir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Hukukun üstünlüğüne, profesyonel ve bağımsız adalet sistemine saygı göstermeye kararlı iki demokrasi olan Fransa ve İsrail arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk çerçevesinde Fransa, Başbakan Netanyahu ile yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam etmeyi amaçlamaktadır" ifadesine yer verildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım'da Roma Statüsü'nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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