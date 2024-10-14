Genç Parti Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Genç Parti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Genç Parti Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Genç Parti heyeti, Atatürk'ün anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

14.10.2024 17:40
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GENÇ Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ve parti üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur başkanlığındaki Genç Parti heyeti, Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Atatürk'ün mozolesine çıktı. Şahindur, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, ardından Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şahindur, deftere şunları yazdı:

"Ey büyük Atatürk, senin bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet koruyacağımıza ve yücelteceğimize söz veriyoruz. Emanetine sahip çıkmak, bizim en büyük görevimizdir. Senin izinde hiçbir ayrım yapmadan kardeşlik ve birlik duygularıyla kenetlenecek, çağdaş ve demokratik Türkiye'yi daima ileri taşıyacağız. Burada bulunan Genç Parti'nin her bir neferi adına genel başkanları olarak huzurunda sana ve vatanımıza sadakatle bağlı kalacağımıza söz veriyoruz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: DHA

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