Gençlik Meclisi'nde Uraloğlu'nun Vizyonu

1)GENÇLİK MECLİSİ'NDE GENÇ VE URALOĞLU RÜZGARI

TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuk olduğu Gençlik Meclisi'nin Siyaset Akademisi programına katıldı. Bakan Uraloğlu ulaştırmadaki dönüşümü ve vizyon projeleri anlattı, Başkan Genç ise gençliğe yatırımın Türkiye'nin yarınları için hayati olduğunu vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuk olduğu Siyaset Akademisi programına katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın ve çok sayıda genç yer aldı. Programda gençlere hitap eden Başkan Genç, "Gençlerimizle birlikte oluşturduğumuz Büyükşehir Gençlik Meclisi, kısa sürede önemli bir ivme kazandı. Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu sadece 2023 hedefleriyle sınırlı görmeyip, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak olan neslin, iyi donanımlı ve güçlü bireylerden oluşması gerekiyor. Bu noktada devlet büyüklerimizin, siyasetçilerimizin, sanat insanlarımızın katkısıyla böyle bir akademi oluşturduk. Bugün de şehrimizin evladı, kıymetli Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu aramızda. Katılımları için teşekkür ediyorumö dedi.

'GENÇLER EĞİTİMİN YANINDA TECRÜBE İLE DESTEKLENMELİ'

Başkan Genç, gençlerin sadece üniversite eğitimiyle değil, aynı zamanda tecrübe ile desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bilgiye erişmek artık çok kolay, ancak yalnızca bilgi yeterli değil. Tecrübeden de faydalanmak gerekiyor. Sayın Bakanımız bugün ulaştırmadan kamu diplomasisine kadar birçok önemli başlıkta gençlerimize bilgi aktaracak. Bu vizyonun bir paydaşı olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi, gençliğin gelişimine her alanda katkı sunmaya devam edecek.ö

URALOĞLU, ULAŞTIRMA ALTYAPISININ 20 YILLIK DEĞİŞİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise gençlerle tecrübelerini paylaşarak Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki büyük dönüşümünü anlattı. Bakan Uraloğlu, bölgesel ve küresel ölçekte yürütülen projelerle Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekerken, gençlerin bu vizyona ortak olmasının ülkenin geleceği açısından hayati olduğunu vurguladı. Uraloğlu ayrıca, karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu yatırımlarıyla Türkiye'nin ulaştırma altyapısının son 20 yılda nasıl bir gelişim gösterdiğine dair çarpıcı bilgiler paylaştı.