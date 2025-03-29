Gider\'den Bayram Mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, "Bayram; hatırlamak, hal hatır sormak, gönülleri ısıtmaktır. Bu topraklarda kardeşlik hiç eksik olmasın, sofralar bereketle, gönüller huzurla dolsun" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Milletvekili Gider'in bayramın birleştiriciliğine dikkat çektiği mesajında, "Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, bayramın sevincini hep birlikte paylaşıyoruz. Ramazan boyunca dualarda buluştuk, sofralarımızda bereketi paylaştık. Şimdi ise küslüklerin son bulduğu, büyüklerin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği o güzel günlerdeyiz. Bayram; hatırlamak, hal hatır sormak, gönülleri ısıtmaktır. Bu topraklarda kardeşlik hiç eksik olmasın, sofralar bereketle, gönüller huzurla dolsun. Kırgınlıkların unutulduğu, yüzlerin güldüğü, kalplerin buluştuğu bu özel günlerde, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk içinde sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE