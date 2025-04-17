Güler'den Biçer Karaca'ya Tepki - Son Dakika
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Politika

Güler'den Biçer Karaca'ya Tepki

Abdullah Güler, Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa Mahkemesi kararını okumasına sert eleştirdi.

17.04.2025 17:45
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın TBMM'de Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını okutmasına tepki göstererek, "Meclis Başkanvekili Gülizar Hanım, niye okumaya çalışmamış herhangi bir görev anında? Anayasaya karşı bir suç işleniyorsa verilen kararı o tarihte Mecliste niye okumamış? Soralım bakalım. Bir şey mi sakladınız, bir şey mi gizliyorsunuz? Bugün aklınıza nereden geldi?" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti. TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın TBMM'de Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını okutmasına tepki gösteren Güler, TBMM'de dün anayasa, kanun, içtüzüğe, hiçbir kurala uymayan bir uygulamaya şahitlik ettiklerini söyledi. Güler, "Bugün de o uygulamanın yani anayasaya, kanunlara, içtüzük, açıkça adeta bir pusu kurulmuşçasına sinsice saklanarak, gizlenerek yapılmış bir eylemin CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından sahiplenildiğini gördük. Ne diyor Sayın Özgür Özel; 'Can Atalay kararının okunmaması anayasaya karşı suç.' Evet bir suç uydurduk. Nerede yazıyorsa anayasaya karşı suçmuş. Suçu işleyen Meclis Başkanımız dün bu hataya ortak olmayıp, Meclis Başkanvekilliği görevi sırasında kararı okutan Gülizar Biçer Karaca doğrusunu yaptı. Allah Allah" dedi.

Güler, CHP Genel Başkanı Özel'in Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik "Katip üyemi tehdit etme. Savaş ilanı kabul ederim. Bundan sonra da anayasaya aykırı bir adım atma? Savaş ilanı kabul ederim" sözlerini de hatırlatarak, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel adeta zıvanadan çıkmış bir kişi misali saçma sapan artık zihninden ne geçiyorsa, tamamen gerçek dışı ifadeler kullanmaya devam ediyor. Hafta içi de söylemiştik. Adeta freni patlamış bir kamyon gibi her yere çarparak ilerliyor" şeklinde konuştu.

Güler, Özel'in sözlerine yönelik, "Vız gelir tırıs gidersiniz kardeşim. Tamam? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuralları belli, anayasa belli, içtüzük belli, uygulamalar belli. Bugüne kadar hiçbir yerde uygulaması, tatbikatı olmayan, uyduruk, sinsice bir okuma işlemini yapmaya çalıştınız ve suçüstü yakalandınız. Haklı iseniz doğru yaptığınıza inanıyorsanız niye hemen alelacele Meclisi kapatıp gidiyorsunuz? Devam edin biraz daha. Bazı hususlar dile getirilsin. Tabii suçluluk psikolojisi böyle bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Güler, TBMM Başkanvekili Karaca'nın 21 Aralık 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı okuttuğunu söyleyerek, "Sayın Özgür Özel'in aklı neredeydi acaba bir buçuk yıldır? Meclis Başkanvekili Gülizar Hanım, niye okumaya çalışmamış herhangi bir görev anında? Anayasaya karşı bir suç işleniyorsa verilen kararı o tarihte Mecliste niye okumamış? Soralım bakalım. Bir şey mi sakladınız, bir şey mi gizliyorsunuz? Bugün aklınıza nereden geldi? Çok merak ediyorum. Peki okumaya karar verdiniz, göreviniz olduğunuzu söylüyorsunuz. Öyle bir görevi asla olamaz. Meclis Başkanvekilleri 315. madde gereğince Meclis Başkanının belirlediği TBMM gündemine bağlı olarak çalışmaları yürütür. Peki o gün oldu bittiğiyle bu işi yapmak istiyorsunuz değil mi? Hemen şöyle yazmış o hafta nöbetçi olan grup başkanvekili; 'Bugün AYM kararı okutularak yok hükmündeki düşme işlemi ortadan kaldırılmış ve kararda ifade edildiği gibi Can Atalay'ın tahliye edilerek Meclise gelip milletvekilliği görevini yapması görev açılmıştır' diyor. ve bu anayasaya uygundur diyor. Bütün parti grupları bir araya gelmiş, sabah Sırrı Süreyya Bey'in kalp krizi neticesinde meydana gelen bu durum nedeniyle DEM milletvekilleri İstanbul'da bulundu. Bulunduğu için bütün parti grupları ortak bir danışma kurulu kararı almış. Anayasaya uygun, kanuna uygun, iş düzeyi uygun bir şey yapıyorsunuz değil mi? Niye saklıyorsunuz? Niye pusu kuruyorsunuz? Bu sinsilik niye? Mertçe söyleyin orada. Grup başkanvekilimize deyin ki 'Ben bunu okuyacağım.' Biz de itirazlarımızı yaparız" dedi.

Güler, Mefclis Başkanı'nın ceza verme konusunda ise yaptırımı olmadığını ifade etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güler'den Biçer Karaca'ya Tepki - Son Dakika

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