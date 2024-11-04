Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz - Son Dakika
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Politika

Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz

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Batman Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından açıklamada bulunan Eşbaşkan Gülistan Sönük "Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz" dedi.

04.11.2024 08:52
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İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Eş Başkan Gülistan Sönük'ün yerine Vali Ekrem Canalp'ı kayyum olarak atandı. Canalp, sabahın ilk saatlerinde belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

"BELEDİYELER HALKINDIR"

Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük kayyım kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiç bir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır."

"BELEDİYE BİNAMIZA GEÇİYORUZ"

Gülistan Sönük ilerleyen dakikalarda ise sosyal medya hesabından "Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiç bir kararı tanımıyoruz" mesajı paylaştı.

GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR?

Gülistan Sönük 1993 doğumludur. Kozluk'ta lise eğitimini tamamladı, 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi sonuçlara göre yüzde 64,52 oy oranı ile Batman Belediye Eş Başkanı olarak seçildi.

Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz

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Son Dakika Politika Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Efruz Bozkurt:
    Helal kız sana! 19 70 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Belediye halka hizmet için var, gelirini terör örgütlerine peşkeş çekersiniz diye değil 75 11 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    istanbulada kayyum atansa da ekrem'in terini sildiğini görsek insanları nasılda kandırdı 27 13 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Hadi kız Kumda Oyna 11 2 Yanıtla
  • hakan kara:
    Tipi nasilda benziyor sari torbadakilere 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Tomayı çalıştır 10 1 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım:
    eşşek gibi tanıyacaksın 8 1 Yanıtla
  • Fırat Erat:
    bunlari ulkeden gonderecen kayyum yetmez 7 0 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Bu laflarla kimseyi kandıramazsın 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sıkıysa geç 1 0 Yanıtla
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