CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Konfederasyon Başkanları ile görüştü.
Günaydın, Türk-İş Genel Başkanı Ergin Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken Günaydın ve konfederasyon başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makamına geçtiler. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Günaydın, Sendika Başkanlarıyla Görüştü - Son Dakika
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