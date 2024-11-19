Günaydın, Sendika Başkanlarıyla Görüştü

Politika

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Konfederasyon Başkanları ile görüştü.

Günaydın, Türk-İş Genel Başkanı Ergin Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken Günaydın ve konfederasyon başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makamına geçtiler. - ANKARA