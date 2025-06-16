Gürak ve Portolano Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Portolano ile bir araya geldi

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Portolano, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.