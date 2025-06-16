Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Portolano, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Gürak ve Portolano ile Görüşme - Son Dakika
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