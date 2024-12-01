DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Görüştü - Son Dakika
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