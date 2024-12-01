Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.