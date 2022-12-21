Erdoğan'ın, "Başka ebeveynler arama peşinde" ifadesine İmamoğlu'ndan jet yanıt: Bizim baba-oğul ilişkimizi kıskanmaya devam etsin - Son Dakika
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Erdoğan'ın, "Başka ebeveynler arama peşinde" ifadesine İmamoğlu'ndan jet yanıt: Bizim baba-oğul ilişkimizi kıskanmaya devam etsin

21.12.2022 15:51

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Oğluna sahip çık, kendisine başka ebeveynler arama peşinde" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Bıraksın bizim baba oğul ilişkimizi, kıskandığının farkındayım. Kıskanmaya devam etsin. Biz daha çok sarılacağız birbirimize." derken, verilen hapis cezası kararıyla ilgili, "Büyük muhalefet cephesinin oluşumundan insan eksiltmeye çalışmasın. Mertçe mücadeleye davet ediyorum sayın cumhurbaşkanını" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası kararı kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

"KORKMA DİYE DİYE BÜYÜYEN BİR NESİLİZ"

İstanbul'da 150 Günde 150 Proje kapsamında yer alan törene katılan Ekrem İmaoğlu, verilen hapis kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "İstanbul'u devraldık, kıskançlığınız tavan yaptı. Her hamlemizde kıskançlığınız büyüyor. Kıskançlıkla yapılan hamleleriniz, saldırılarınız, bize müdahaleleriniz şimdi hukuk eliyle derece yükseltti. Görevden alınmak istenen dil ile bir nevi tehdit edilen bir pozisyonda sağlanmaya çalışılıyor. Bunların hiçbiri bizi korkutmaz. Korkma diye diye büyüyen bir nesiliz.

"MERTÇE MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM SAYIN CUMHURBAŞKANINI"

İstiklal Marşı'mızın o ilk kelimesi "Korkma" ile başlar. Asla korkmayız ama kendilerine şunu tavsiye ederim. Ben neredeyim şu anda Kasımpaşa'dayım. Kasımpaşa önemli bir yerdir. Yiğit delikanlıların olduğu bir semttir ve mertçe mücadele için hayatını ortaya koyan insanlar vardır. Böyle bir namı vardır. Ben buradan hem bir Kasımpaşalı olarak hem de hemşehri sayılırız. Mertçe mücadeleye davet ediyorum sayın Cumhurbaşkanını.

"BUNU BİR TEK KENDİLERİ YAPABİLİR"

Bizim bu büyük ailemizden, büyük muhalefet cephesinin oluşumundan insan eksiltmeye çalışmasın. İnsan eksiltmeye değil, mertçe mücadeleye davet ediyorum. Bu elinizdeki devlet gücünü kullanarak insanları sindirme kavramından uzaklaşsınlar. Bunu da bir tek kendileri yapabilir. Lütfen yapsın. Bu işin yanlış olduğunu, bu işin doğru bir karar olmadığını çıkıp açıklamasını istiyorum. Bu işin istinaftan dönmesinin şart olduğunu çıkıp açıklamasını bekliyorum. Kendine yakışanı yapmış olur. Bıraksın bizim baba oğul ilişkimizi, kıskandığının farkındayım. Kıskanmaya devam etsin. Biz daha çok sarılacağız birbirimize. Bu mertliği bekliyorum ben" diye konuştu.

YORUMLAR (1)
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın, 'Başka ebeveynler arama peşinde' ifadesine İmamoğlu'ndan jet yanıt: Bizim baba-oğul ilişkimizi kıskanmaya devam etsin - Son Dakika


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