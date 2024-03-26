Halit Doğan: "Hep birlikte başaracağız"

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, "Samsunumuzu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapacağız. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Salıpazarı mitinginde vatandaşlara hitap eden Halit Doğan, "Bizler Samsun'a hizmet için, ülkemize hizmet için yola çıktık. Hep beraber Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. Samsunumuzu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapacağız, dedik. Bunu hep birlikte başaracağız. Turizmde, tarımda, ulaşımda, her alanda şehrimizi daha ileriye götüreceğiz. Bizim siyasetimizin merkezinde insanımız var, insanımızın mutluluğu var. Salıpazarlı, Çarşambalı, Ladikli, Havzalı, 17 ilçemizin tamamında yaşayan hemşehrilerimiz daha mutlu olsun, daha ileri bir şehirde yaşasın istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında güç birliği yaparak Samsunumuza birlikte hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Salıpazarı mitingine; AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, eski Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur da katıldı. - SAMSUN