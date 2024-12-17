Hamaney: İsrail Yok Olacak - Son Dakika
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Politika

Hamaney: İsrail Yok Olacak

Hamaney: İsrail Yok Olacak

Hamaney, Suriye'deki gelişmeler hakkında İsrail'in yok olacağını savundu ve direnişi destekleyeceklerini belirtti.

17.12.2024 15:14
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Siyonist İsrail rejimi, Suriye üzerinden hazırlık yaparak Hizbullah'ı kuşatabileceğini ve yok edebileceğini zannediyor. Asıl yok olacak olan İsrail rejimidir" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da İranlı ve farklı kesimlerden yabancı kadın temsilcilerle bir araya geldi. Görüşmede Batılı ülkelerin kadın hakları konusunu İran'a karşı kullandığını belirten Hamaney, "Batı dünyası bugün kadın hakları, özgürlük ve feminist sloganların ardına sığınarak insanlık dışı siyasi hedeflerini yürütmeye çalışıyorlar. Düşman boş durmuyor, İran İslam Cumhuriyetini dize getirmek için kullandığı savaş, suikast ve terör gibi yöntemlerin işe yaramadığını anladı. Bu nedenle propaganda ve medya gibi yumuşak güç unsurlarını kullanıyor. Toplumun tüm kesimleri ve kadınlarımız düşmanın bu tuzakları karşısında uyanık olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Suriye konusuna da değinen Hamaney, "Siyonist İsrail rejimi Suriye üzerinden hazırlık yaparak Hizbullah'ı kuşatabileceğini ve yok edebileceğini zannediyor. Asıl yok olacak olan İsrail rejimidir" dedi. Hamaney, "Suriye'de yaşananlardan sonra ABD ve İsrail ile birlikte onların bazı işbirlikçileri bölgede direnişi tamamen yok edeceklerini zannediyorlar, bu tamamen yanlış. Hasan Nasrallah ve Yahya Sinvar'ın ruhu yaşıyor ve onların fikri ve yolu devam edecektir" şeklinde konuştu.

İran'ın Filistin direnişini ve Hizbullah'ı destekleme devam edeceğini vurgulayan Hamaney, "Mücahitler bir gün bu habis düşmanın yok olacağını görecekler" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamaney: İsrail Yok Olacak - Son Dakika

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