Hamas, yarın serbest bırakılacak İsrailli 3 erkek esirin isimlerini duyurdu.
İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takasının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları yarın serbest bırakılacak 3 erkek esirin ismini açıkladı. Esirlerin isminin "Sasha Alexander Trubnov, Sagi Dekel Han ve Yair Horn" olduğu belirtildi. - GAZZE
Son Dakika › Politika › Hamas 3 İsrailli Esiri Serbest Bırakıyor - Son Dakika
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