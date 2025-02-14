Hamas 3 İsrailli Esiri Serbest Bırakıyor

Politika

Hamas, yarın serbest bırakılacak İsrailli 3 erkek esirin isimlerini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takasının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları yarın serbest bırakılacak 3 erkek esirin ismini açıkladı. Esirlerin isminin "Sasha Alexander Trubnov, Sagi Dekel Han ve Yair Horn" olduğu belirtildi. - GAZZE