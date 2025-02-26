Hamas 4 İsrailli Esirin Cenazesini Teslim Edecek

İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın bu gece 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini doğruladı.
Hamas ve İsrail'in esir takası konusunda anlaşmaya varmasının ardından İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın bu gece 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini doğrulayarak, teslimin "üzerinde anlaşmaya varılan prosedüre uygun olarak Hamas törenleri olmaksızın" yapılacağını aktardı.
Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in bu gece yaklaşık 600 Filistinli mahkumu serbest bırakmasının beklendiğini duyurmuş, Hamas ise 4 esirin cenazesini bu gece İsrail'e teslim edeceklerini bildirmişti. - TEL AVİV
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