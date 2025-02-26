Hamas 4 İsrailli Esirin Cenazesini Teslim Edecek - Son Dakika
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Politika

Hamas 4 İsrailli Esirin Cenazesini Teslim Edecek

Hamas, bu gece 4 İsrailli esirin cenazesini İsrail'e teslim edeceğini doğruladı.

26.02.2025 20:16
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İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın bu gece 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini doğruladı.

Hamas ve İsrail'in esir takası konusunda anlaşmaya varmasının ardından İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın bu gece 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini doğrulayarak, teslimin "üzerinde anlaşmaya varılan prosedüre uygun olarak Hamas törenleri olmaksızın" yapılacağını aktardı.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in bu gece yaklaşık 600 Filistinli mahkumu serbest bırakmasının beklendiğini duyurmuş, Hamas ise 4 esirin cenazesini bu gece İsrail'e teslim edeceklerini bildirmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamas 4 İsrailli Esirin Cenazesini Teslim Edecek - Son Dakika

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