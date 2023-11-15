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Hamas İsrail'le birlikte bütün suçu onlara attı: Hastane baskınının sebebi, ABD'nin ortaya attığı iddia - Son Dakika

Hamas İsrail'le birlikte bütün suçu onlara attı: Hastane baskınının sebebi, ABD'nin ortaya attığı iddia

15.11.2023 01:53

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin bir kısmına yönelik baskın düzenledi. Hamas Hareketi, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını dillendirmesinin, Washington'un işgal güçlerine daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yakması anlamına geldiğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu. Hamas Hareketi, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını dillendirmesinin, Washington'un işgal güçlerine daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yakması anlamına geldiğini belirtti.

GECE YARISI OPERASYON BAŞLATTILAR

Gazze'de 40 gündür katliam yapan İsrail, bir haftadır sivillerin sığındığı ve sürekli vurduğu Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü. Şifa Hastanesi Müdürü Münir el-Berş, hastaneye yönelik silah atışlarının ve bombardımanın sürdüğünü belirtti. El-Berş, "Şayet hayatta kalırsak, görevimizi sürdüreceğiz, şayet şehit olursak cennette buluşuruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne baskın yapmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama: ABD'nin iddiası sebep oldu

ABD'Yİ SUÇLADILAR

Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını benimsemesi kınandı. Hastanelerin kendileri tarafından kullanıldığına dair iddiaların reddedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pentagon ve Beyaz Sarayın Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklaması (Hamas'ın kullandığına dair iddiası) ABD'nin işgal güçlerine daha fazla katliam yapması ve halkımızın topraklarından tehciri için baskı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere vahşice katliamların artması için bir yeşil ışıktır.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne baskın yapmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama: ABD'nin iddiası sebep oldu

BM'YE BİR KEZ DAHA ÇAĞRI YAPTILAR

İşgalcilerin ve müttefikinin, Gazze Şeridi'nde toplu soykırım savaşından direk sorumluluğu taşıyan Washington'un müttefiki olduğu İşgalcilerin yalan anlatılarının doğruluğunu tespit için Birleşmiş Milletler'e bir komisyon kurup, tüm hastaneleri dolaşmaları ve incelemelerde bulunmaları yönündeki çağrımızı yeniliyoruz. Cenevre Sözleşmesi tarafından korunan bir sağlık tesisine karşı işlenen bu vahşi suçun sonucu olarak işgal liderleri ve onlarla işbirliği yapan herkes, çocukları, hasta ve savunmasız sivilleri öldürmekten sorumlu tutulacaktır."

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne baskın yapmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama: ABD'nin iddiası sebep oldu

HASTANE ALTINDAKİ TÜNELLERDE SAKLANDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün basına verdiği demecinde, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 11 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Ancak uygulanan abluka nedeniyle kentte yakıt, elektrik ve su bulunmuyor. Bu nedenle insanlar ölüme terk edilmiş durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hamas İsrail'le birlikte bütün suçu onlara attı: Hastane baskınının sebebi, ABD'nin ortaya attığı iddia - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas İsrail'le birlikte bütün suçu onlara attı: Hastane baskınının sebebi, ABD'nin ortaya attığı iddia - Son Dakika
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