Hamas ateşkesi şartlarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Hamas ateşkesi şartlarını açıkladı

Hamas, ateşkesin ikinci aşamasında İsrailli rehineler ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istiyor.

19.02.2025 12:13
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Hamas, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında İsrailli tüm rehinlerin ve Filistinli tutukluların "tek seferde" serbest bırakılmasını istedi.

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin şartlarını açıkladı. Hamas'ın, ikinci aşamanın şartlarını görüşmek için müzakerelere başlamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, ilk şartın tam ateşkes ve sükunetin sağlanması olduğu belirtildi. İkinci maddenin İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi olduğu ifade edilirken, son maddede ise esir takasının "tek seferde" tamamlanması talep edildi.

Hamas'ın kapsamlı bir paket halinde anlaşmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'nda da belirtildiği gibi tüm şartların uluslararası güvence altına alınmasının gerektiği ifade edildi.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya konuya ilişkin açıklamasında, "Hamas, ateşkes anlaşmasını uygulama konusunda ciddi ve sorumlu bir bağlılık gösterdi. Buna karşılık, işgal güçleri ve Netanyahu hükümeti, özellikle insani protokolle ilgili olarak anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinden kaçmaya çalıştı" dedi.

Hamas'ın Katar ve Mısırlı arabulucularla birlikte, İsrail'in ilk aşamadaki maddelere uymasını sağlamak için çalıştığını belirten Hayya, "Hamas, 22 Şubat Cumartesi günü kararlaştırılan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında, 20 Şubat Perşembe günü dört 4 rehinenin cenazesini teslim etmeyi kabul etti. Geriye kalan cenazeler, ateşkesin ilk aşamasının altıncı haftasında teslim edilecek" şeklinde konuştu.

Cumartesi günü anlaşmanın ilk aşaması çerçevesinde 6 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını ifade eden Hayya, "İşgalciler, anlaşmanın tüm şartlarını gecikmeden tam olarak uygulamaya zorlanmalı" dedi.

Ateşkes anlaşması 3 aşamalı

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan üç aşamalı anlaşmanın ilk aşaması, saldırıların sona ermesi, yaklaşık 100 rehineden 33'ünün serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımların artmasını içeriyor. İkinci aşama erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan İsrailli tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini kapsıyor. Üçüncü aşamada ise Gazze'de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesi ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'de büyük bir yapılanmanın başlatılması gerekiyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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