Hamas, Biden'ın ateşkes teklifini reddetti - Son Dakika
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Politika

Hamas, Biden'ın ateşkes teklifini reddetti

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Hamas arasında 3 aşamadan oluşan ateşkes teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ortada bir teklif yok, bunlar sadece Biden'ın bir konuşmasında söylediği sözler' dedi. Hamdan, Biden'ın Gazze'de ateşkes önerisinin 'sadece lafta' kaldığını ateşkesle ilgili herhangi bir yazılı taahhüt almadıklarını söyledi.

06.06.2024 21:00
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Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Hamas arasında 3 aşamadan oluşan ateşkes teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortada bir teklif yok, bunlar sadece Biden'ın bir konuşmasında söylediği sözler" dedi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Hamas arasında 3 aşamadan oluşan ateşkes teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamdan, Biden'ın Gazze'de ateşkes önerisinin "sadece lafta" kaldığını ateşkesle ilgili herhangi bir yazılı taahhüt almadıklarını söyledi.

Hamdan, "Ortada bir teklif yok, bunlar sadece Biden'ın bir konuşmasında söylediği sözler. ABD'liler şu ana kadar Biden'ın konuşmasında söylediklerini taahhüt eden yazılı bir şey sunmadılar" ifadelerini kullanarak, Biden'ın Hamas'ın geçtiğimiz ay kabul ettiği ancak İsrail tarafından kabul edilmeyen ateşkes anlaşmasını örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

Biden 3 aşamalı ateşkes teklifi açıklamıştı

Biden, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada yeni bir ateşkes teklifi duyurmuş, teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söylemişti. Biden, 3 aşamadan oluşan teklifin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını öngördüğünü ifade etmişti. Planın 2. aşamasında İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatılacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedeflere" ulaşıncaya kadar saldırıya devam edeceklerini duyurmuştu. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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