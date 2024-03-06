Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelere devam edileceği duyuruldu.
ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Hamas'tan ateşkes görüşmelerine yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırının kapsamlı bir şekilde durdurulması için gerekli esnekliği gösteriyoruz, ancak işgal (İsrail) hala bu anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçıyor" ifadeleri kullanıldı.
Hamas'ın arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği belirtildi.
Kahire'de görüşmeler sürüyor
Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında dolaylı olarak yürütülen görüşmelerde Ramazan ayı öncesinde 40 günlük ateşkes sağlamaya çalışıyor. Son olarak 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, Katar, ABD ve Hamas'ın katılımıyla müzakerelere başlanmıştı. Dün sona erdiği belirtilen müzakerelerin uzatıldığı duyurulmuştu. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan dün akşam yaptığı açıklamada, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair teklife cevap verdiklerini belirterek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir" demişti. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine devam edecek - Son Dakika
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kentte yaşanan genel asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını ve evden hırsızlık olaylarında yüzde 18'lik bir azalma olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 226 şüphelinin yakalandığını ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 12 organizatörün yakalandığını ve 108 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine sevk edildiğini belirtti.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Malatya'daki Bingöllüler ve Parçikanlılar Derneklerini ziyaret etti. Bingöllüler Derneği'nde Bingöllüler ile bir araya gelen Er, Malatya'da yaşayan Bingöllülerin hükümetin yanında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, Er ve diğer adaylar, Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni binasının açılış törenine katıldılar.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri, mahkeme kararıyla Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı. Danıştay'ın referandum kararının İçişleri Bakanlığı'nın reddinin iptaline karar vermesiyle köyler, 34 yıl sonra yeniden Giresun'a bağlandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Volkan Gündüz, dayısının muhtarlığını yaptığı ve yeniden aday olduğu Gündüzbey köyünde, eşi Serap Gündüz ise ilçe merkezinde evlerinin bulunduğu Kayhan Mahallesi'nde muhtarlık yarışına girecek. Gündüz çifti, seçim bölgeleri olan köy ve mahallede seçmenleri birlikte ziyaret ederek projelerini anlatıyor. Gündüz, eşinin kadınların da muhtarlık görevini yerine getirebileceğini göstermek için Kayhan Mahallesi'nde yarışa gireceğini söyledi.
Konya'nın Karatay ilçe belediyesi, Çimenlik Mahallesi'nde gençlere yönelik bir kütüphane olan Hoş Kubbe'nin yapımını tamamladı.
Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kentte meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığı ve terörle mücadele kapsamında 13 ayrı operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.
Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, Adapazarı ilçesinde düzenlenen bir programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Selamet, göreve yeni atandığını ve şehre hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti. Programda kurum faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi veren Selamet, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ayrıca, Selamet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet sektöründe önemli bir yeri olan kadın kuaförler ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verirken, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Kayseri'de ilk defa düzenlenecek olan Kuaför Güzellik Fuarı'nın yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu iptal edilen kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyle ilgili, "Biz...
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