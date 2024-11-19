Hamas Ofisi Kapatılmıyor

Politika

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin kalıcı olarak kapatılmadığını belirtti.

ABD'nin Katar'dan Hamas'ın Katar'daki ofisinin kapatılmasını istediği ve Katar'ın bu isteği Hamas'a ilettiği iddia edilmişti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü el-Ensari de bugün düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın Katar'da ofisinin kapatılacağı yönündeki iddialara yönelik açıklama yaptı. El-Ensari, Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin kalıcı olarak kapatılmadığını söyledi. Hamas ofisinin İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik arabuluculuk çabalarını kolaylaştırmak için kurulduğunu kaydeden el-Ensari, "Açıkçası ofisin arabuluculuk sürecinin bir parçası olmaktan başka bir işlevi de yok" dedi. El-Ensari, "Ofisin kalıcı olarak kapatılmasına yönelik herhangi bir karar, doğrudan bizden duyacağınız bir karar ve spekülasyonların bir parçası olmaması gerekiyor. Müzakere ekibindeki Hamas liderleri şu anda Doha'da değil. Bildiğiniz gibi farklı başkentler arasında gidip geliyorlar" ifadesini kullandı. - DOHA