Hamas'tan Ateşkes Görüşmeleri Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Hamas'tan Ateşkes Görüşmeleri Açıklaması

Hamas, ateşkes görüşmelerinin Katar'da başlayacağını ve çatışmaların durdurulacağını duyurdu.

03.01.2025 21:18
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Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinin Katar'da yeniden başlayacağını doğruladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'a heyet göndereceğine dair çıkan haberlerin ardından Hamas, ateşkes görüşmelerinin Katar'da yeniden başlayacağını doğruladı.

Hamas, "Dolaylı müzakereler bugün, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayacak" ifadelerini kullanarak, görüşmelerin çatışmaların tamamen durdurulmasını ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılmasına odaklanacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması için İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet ve İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) oluşan bir heyetin Katar'a gönderilmesini onayladığı aktarılmıştı.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler 1 yıldan uzun süredir devam ediyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Katar, gazze, Dünya, Doha, Son Dakika

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