Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü - Son Dakika
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Politika

Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü

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İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının 7. turunda Hamas, hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 5'ini Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen 3 esir, platforma çıkarıldı. Bu esnada esirlerden biri yanında duran Hamas mensubunu alnından öptü.

22.02.2025 11:16  Güncelleme: 14:58
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Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 7. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail- Etiyopya çifte vatandaşı 37 yaşındaki Avera Mengistu ve İsrail- Avusturya çifte vatandaşı 39 yaşındaki Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Refah kentinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında son takas! Hamas 2 esiri Kızılhaç'a teslim etti

Teslim töreninin gerçekleştirildiği noktada kurulan platformda Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen esirler, platforma çıkarıldı. Daha sonra Kızılhaç aracına bindirilen esirler, Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında son takas! Hamas 2 esiri Kızılhaç'a teslim etti

3 ESİR DAHA KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ

Kassam Tugayları, 27 yaşındaki Eliya Cohen, 22 yaşındaki Omer Shem-Tov ve 23 yaşındaki Omer Wenkert'i Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampında Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Teslim töreninin gerçekleştirildiği noktada kurulan platformda Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı.

Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında son takas! Esirler teslim ediliyor

HAMAS MENSUBUNU ALNINDAN ÖPTÜ

Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen 3 esir, platforma çıkarıldı. Bu sırada esirlerden Omer Shem-Tov, yanında duran Hamas mensubunu alnından öptü. Törenin ardından Kızılhaç aracına bindirilen esirler, Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında son takas! Esirler teslim ediliyor

TOPLAM 6 ESİR İSRAİL'E DÖNECEK

Hamas sabah saatlerinde ise 2 esir İsrail-Etiyopya çifte vatandaşı Avera Mengistu ve İsrail-Avusturya çifte vatandaşı Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bırakmıştı. Kalan son ve 6. esir olan Hisham al-Sayed ise ilerleyen saatlerde Gazze şehrinde tören yapılmadan serbest bırakılacak.

İSRAİL ASKERİNDEN ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ

Teslim törenindeki platformda yer alan dev posterde, Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na vurgu yapılarak, "Biz tufanız" ifadesine yer verildi. Ayrıca pankartta "çifte vatandaş" İsraillilere gönderme yapıldı. Törende Hamas'ın İsrail askerlerinden ele geçirdiği silahlar da sergilendi.

Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında son takas! Hamas 2 esiri Kızılhaç'a teslim etti

İSRAİL 602 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKACAK

İsrail ise esir takası kapsamında ilerleyen saatlerde 50'si müebbet hapis cezasına çarptırılan, 445'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan toplam 602 Filistinliyi serbest bırakacak. 100'den fazla Filistinli serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilecek.

HAMAS: 2. AŞAMAYA GEÇMEYE HAZIRIZ

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya kalıcı ateşkes ve İsrail'in Gazze'den tam çekileceği 2. aşamaya geçmeye hazırız." denildi.

Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında son takas! Hamas 2 esiri Kızılhaç'a teslim etti

NE OLMUŞTU?

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900 civarında Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Gazze\'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Avusturya, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Etiyopya, İsrail, Dünya, Gazze, refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • vasfi demir:
    Hamas eşittir IŞİD 16 64 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    hepimiz hamas uyesiyiz 57 13 Yanıtla
  • Murat:
    Rabbim yolunuzu açık etsin inşallah.! Kuffara karşı verdiğiniz şanlı mücadele tarih boyunca anlatılacak. 62 4 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Takas bitince İsrail yeniden vuracak hemde çok daha şiddetli amacı esirlerin almaktı 26 3 Yanıtla
  • Mehmet B:
    bizde son kredi taksidini ödedik 17 5 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Osmanlı , değişik inançlardan zımmilere hep hoşgörülü politika izlemiştir . HAMAS'A SELAM , DİRENİŞE DEVAM !.. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü - Son Dakika
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