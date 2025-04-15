Hamas'tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek - Son Dakika
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Politika

Hamas'tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, yayınladığı son video ile İsrailli esir ailelerine seslendi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarına dikkat çekilen videoda, "Hazırlıklı olun. Yakında çocuklarınız siyah tabutlar içinde geri dönecek" denildi.

15.04.2025 21:28  Güncelleme: 22:36
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ı koruyan ekiple iletişimin kesilmesinin ardından yayınladığı video ile İsrailli esir ailelerine seslendi.

"YAKINLARINIZIN CESETLERİNİ ALMAYA HAZIRLIKLI OLUN"

Kassam Tugayları, İsrailli esir ailelerine İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları nedeniyle yakınlarının hayatını kaybedeceklerini ve cenazelerini teslim alacaklarının belirterek, "Hazırlıklı olun. Yakında çocuklarınız siyah tabutlar içinde, vücutları ordunuzun füzelerinden çıkan şarapnel parçalarıyla parçalanmış olarak geri dönecek. Liderliğiniz Gazze Şeridi'ndeki esirlerin infaz edilmesine karar verdi" dedi.

İSRAİLLİ ESİRLERİN CANSIZ BEDENLERİNİN TESLİM EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER KULLANILDI

Kassam Tugayları, videoda bir önceki esir takasları sırasında İsrailli esirlerin cansız bedenlerinin siyah tabutlar içinde Kızılhaç'a teslim edildiği görüntülere yer verdi.

Hamas\'tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek
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Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas'tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gakko 23:
    Rabbim kassam tugaylarını yardımcısı olsun kalbimizde gönlümüzde dualarımızla onlarla beraber 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hamas'tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek - Son Dakika
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