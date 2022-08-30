Hasan Kılca: "Karatay Kent Konseyi artık kabuğuna sığmıyor" - Son Dakika
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Hasan Kılca: "Karatay Kent Konseyi artık kabuğuna sığmıyor"

30.08.2022 14:37
Hasan Kılca: "Karatay Kent Konseyi artık kabuğuna sığmıyor"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, son 3 yılda 653 etkinliğe imza atan ve bu sayede 130 binin üzerinde vatandaşa dokunmayı başaran Karatay Kent Konseyi'nin artık kabuğuna sığmadığını söyledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, son 3 yılda 653 etkinliğe imza atan ve bu sayede 130 binin üzerinde vatandaşa dokunmayı başaran Karatay Kent Konseyi'nin artık kabuğuna sığmadığını söyledi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi, 653 etkinlikten oluşan 3 yıllık faaliyet ve projelerini Kent Konseyi Dönem Sonu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ele aldı. Toplantıda Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, Karatay Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, Kent Konseyi Ortaöğretim ile Sıfır Atık Grupları ve okul temsilcileri; geçtiğimiz dönem hayata geçirdikleri faaliyetler ile önümüzdeki dönem planladıkları çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Karatay Kent Konseyi'nin çalışmaları ve sunumları hakkında bilgi alan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, toplantıda yaptığı konuşmada; belediye olarak benimsedikleri yönetim anlayışlarının ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaparak, Karataylı 75 bin öğrenciyi Kent Konseyi gönüllüsü olmaya davet etti. Başkan Kılca, "Gençlerimizin çok daha iyi şartlarda yetişmesi için belediye imkanlarından faydalandırıyoruz. Burada da Kent Konseyimizin tüm meclis gruplarıyla büyük emekleri ve gayretleri var. Tek hedefimiz, tek amacımız Karatay'daki tüm hemşehrilerimizin en iyi şartlarda hayatını sürdürmesi. Karatay'da 75 bine yakın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencimiz var. Bu çocuklarımızın hepsine dokunmamız gerekiyor. Tüm öğrencilerimiz Kent Konseyi'nin bir gönüllüsü olmalı" dedi.

Karatay Kent Konseyi'nin yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Kılca, "Karatay Kent Konseyimiz, etkin bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Göreve gelir gelmez tüm meclis gruplarıyla oluşturduk. Karatay Kent Konseyimiz bizlerin de yükünü alıyor ve gerçekten de kabına sığmıyor. O kadar çok icraat yapıyor ki artık mevcut binaları kendilerine yetmiyor. Biz de Kent Konseyimize merkezi bir yerde konumlandırdığımız yeni bir hizmet binası kazandıracağız. Bu binamız aynı zamanda bir gençlik merkezi olarak da hizmet verecek. İçerisinde birçok faaliyetin olacağı yeni merkezimizin temel atma törenini yakın zamanda yapacağız. İnşallah en kısa sürede gençlik merkezimizi de tamamlayıp daha iyi şartlarda gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Hasan Kılca, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hasan Kılca: 'Karatay Kent Konseyi artık kabuğuna sığmıyor' - Son Dakika

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