Hatipoğlu Esnaf İftarında

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar programına katılım sağladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından bir iftar programı düzenlendi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve davetliler ile birlikte AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da katıldı. Ahilik geleneğinin mirasını yaşatan tüm esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dilediğini söyleyen Milletvekili Hatipoğlu, "Bu örnek birlikteliği sağlayan başta birlik başkanımız sayın Ekrem Birsen ve yönetim kurulu olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR