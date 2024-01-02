Havza Belediye Başkanı, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Havza Belediye Başkan Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak muhtarlarımızdan gelen talepler ve öncelik sırasına göre halkımıza hizmet etmek ve halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve dernek üyesi muhtarlar Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ettiler. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin Başkan Özdemir'e dernek faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, "İlçemizde güzel bir uyum içerisinde yaklaşık 5 yılı geride bıraktık. Muhtarlar olarak Havza Belediye Başkanımıza ve belediye personelimize ilçemiz için yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Şahin ve beraberindeki muhtarlara ziyaretlerinden teşekkür ederek, "Öncelikle tüm muhtarlarımızın şahsında ilçemiz halkının ilk günlerini yaşadığımız yeni yılını kutlarım. Havza Belediyesi olarak muhtarlarımızdan gelen talepler ve öncelik sırasına göre halkımıza hizmet etmek ve halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yine bu amaç doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliğinde sahada olanca gücümüzle çalışıyoruz. 2023 yılı çalışma programımızı tamamladık ve 2024 çalışma programımız kapsamında gerekli planlamaları yaparak sahada çalışmalarımıza başladık. Türkiye Vizyonumuz ilçemizi geleceğe hazırlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN