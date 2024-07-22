Hayvan Hakları Yasası Görüşmelerinde Tartışma Yaşandı - Son Dakika
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Politika

Hayvan Hakları Yasası Görüşmelerinde Tartışma Yaşandı

Hayvan Hakları Yasası Görüşmelerinde Tartışma Yaşandı

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi görüşmeleri sırasında hayvanseverlerin içeri alınmaması ve toplantının televizyondan yayınlanmaması tartışmalara neden oldu. Muhalefet milletvekilleri ve hayvan hakları savunucuları tepkilerini göstererek slogan attılar.

22.07.2024 16:11
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KAMUOYUNDA tartışmalara neden olan sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda devam edildi. Muhalefet milletvekillerinin, içeriye alınmayan hayvanseverlerin takip etmesi için toplantının koridordaki televizyondan yayınlanması talebi kabul edilmeyince tartışma yaşandı. Hayvanseverler de salonun dışında slogan atarak tepkilerini gösterdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sayıları kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan sahipsiz hayvanlara ötenazi yapılmasına da öngören, 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda toplandı. Muhalefet milletvekilleri, bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcileri ile bazı hukukçuların toplantıya alınmasını talep etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Özellikle Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı, Veterinerler Birliği ve bazı gazeteciler içeri alınmıyor. Yani Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı'nın burada olmasının hiçbir sıkıntısı yok. Bir şey daha söylemek isterim; Meclis geleneklerinde komisyondaki görüşmelerin televizyonda yayınlanması gibi bir şey yok; ancak 4 milyon hayvanın katledileceği bir yasayı görüşmek de yok. O yüzden çok hassas bir konu bu ve sizlerin biraz daha hassasiyet göstermenizi diliyorum. Özellikle bazı büyük gazetelerin temsilcileri, Barolar Birliğinin Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı ve Veterinerler Birliği Başkanı'nın buraya alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kulandı.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın talebi üzerine veteriner hekimleri temsilen bir veterinerin toplantıya alındığını belirterek, "Maddelere geçtik ve şu anda kanun teklifinin maddelerini görüşüyoruz. Geneli üzerindeki görüşmelerde bu sözünü etmiş olduğunuz bütün STK'ların, odaların veyahut baroların bunların konuşmalarını sağladık. Buna birlikte karar verdik ve yaptık. Sizden istirhamım bizim yol almamız gerekir" dedi.

Muhalefet milletvekillerinin komisyon görüşmesinin salon dışında bulunan televizyonda yayınlanması talebinin reddedilmesi üzerine tartışma çıktı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Herkes bu yasayı takip etmek istiyor. Bu bir lütuf değil sayın başkan, demokratik teamülü uygulamanızı istiyoruz. Bu yasa toplumu yakından ilgilendiren bir yasa, günlerdir kamuoyunda tartışılıyor. Burada hayvan hakları savunucuları var, ilgili barolar var, avukat arkadaşlar var. Televizyon sorunu varsa ben odamdaki televizyonu indirebilirim. Bir televizyon temin edilebilir, Meclisimizin herhalde imkanları bu kadar sınırlı değildir. Şimdi mikrofon bozulunca yapılmayacak mı? Televizyon bozulmuş yapılmıyor. Orada insanlar buradaki komisyon görüşmelerini izlerlerse bu sizin açınızdan da, bu komisyonun açısından da, halk açısından da daha faydalı olur" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, tartışmalar arasında kanun teklifinin 4'üncü maddesini okuttu. Muhalefet milletvekilleri masalara vurarak protestoda bulundu. Tartışmaların sürmesi üzerine Vahit Kirişci, toplantının televizyonda yayınlanmayacağını ifade etti. Bir vekilin, 'Yalan söylüyorsunuz' demesi üzerine Kirişci, "Ben yalan söylemem, yalan söyleyen sizin gibilerdir. Siz yalan söylüyorsunuz, ben söylemiyorum" dedi. Krişci, tartışmaların sürmesi üzerine toplantıya 5 dakika ara verdi. Öte yandan toplantıya alınmayan hayvanseverler de dışarıda 'Direne direne kazanacağız', 'Yasayı geri çek' slonganları atarak tepki gösterdi. Aranın ardından komisyon yeniden toplanarak, teklifi görüşmeye devam etti.

Kaynak: DHA

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