HDP'li Buldan'dan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açılan kapatma davasına tepki: Bütün kadınları hedef alıyor! - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi ( HDP) Kadın Meclisi, siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve yeni dönem çalışmalarını planlamak için parti genel merkezinde bir araya geldi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne açılan kapatma davası hakkında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekti.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKILDIĞINDAN BU YANA 278 KADIN KATLEDİLDİ"

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı olarak gelişen kadına yönelik şiddetin her gün tırmandığını ifade eden Buldan, "Günde en az 4 kadının erkek şiddetiyle katledildiği ülkemizde, İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığı günden bugüne 278 kadın katledilmiş, 235 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Bu tablo ne bir kaza ne bir salgın hastalığı istatistiği ne de toplu savaş katliamıdır. Bu tablo AKP- MHP erkek blokunun kadınlar için ortaya koyduğu felaket tablosudur" dedi.

"KAPATMA DAVALARI KADIN MÜCADELESİNE SALDIRIDIR"

Buldan, "Bunun yanı sıra bu karanlık tabloyu hakim kılmak adına biz kadınlara karşı topyekûn bir saldırı içerisindedirler" diyerek şöyle konuştu:

"Binlerce kadın arkadaşımız, kadın mücadelesi nedeniyle tutuklanmakta ve her gün yargılanmaktadır. Bakınız son üç ay içerisinde sadece Diyarbakır'da 200 kadın soruşturma ve kovuşturma geçirdi. Şimdi de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna kapatma davası açtılar. Bu davalar kadın mücadelesine saldırıdır, bütün kadınları hedef alma operasyonlarıdır. Buradan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna dayanışma duygularımızı gönderiyorum. Hep birlikte karşı tavrımızı güçlü bir biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz."

Buldan, konuşmasının devamında şu başlıklara dikkat çekti:

BU ÜLKEYE ADALETİ KADINLAR GETİRECEK: Buradan tekrar dile getirmek isterim. Ortak acımız, ortak derdimiz ortak mücadelemizdir bizim. Pınar Gültekin'in duruşmasına giderek Pınar'ın annesi ile mücadele ortaklığı kuran Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz'ın mücadelesi, Gülistan Doku'nun bulunması için, İpek Er'in katilinin cezalandırılması için, Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması için, Emine Şenyaşar'ın adalete kavuşması için ortak çığlıkta buluşan kadınlar bu ülkeye, bu topraklara adaleti mutlaka getirecektir. Bu coğrafyanın çölleştirilen topraklarına biz kadınlar can vereceğiz, yaşam vereceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

ÜÇÜNCÜ YOL SİYASETİ ÇÖZÜMÜN ADRESİDİR: Bunu anlamak için Macaristan'da olanlara ya da hiçbir dünya örneğine bakmaya ihtiyacımız yoktur. Kendi tarihimize ve sonuçlarına bakmamız, kendi gerçekliğimizi iyi anlamamız gerekir. Buradan gerekli dersleri almamız gerekiyor, doğru tutumu takınmamız için bu yeterlidir. Tarih, HDP olarak ortaya koyduğumuz gerçeklerin hem şahidi hem ispatıdır. HDP ve kadınların öncülüğünde geliştirdiğimiz Üçüncü Yol siyaseti, Demokrasi İttifakı bu tarihsel görevde sağlam ve güçlü bir iradeye sahiptir. Çözümün en güçlü adresidir aynı zamanda.