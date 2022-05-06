HDP'li Gergerlioğlu: "Partimizin önünde provokasyon yaşandı" - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partisinin genel merkezinin önüne siyah çelenk bırakılmasına ilişkin, "Bir vatandaş gelip bir yere siyah çelenk bırakabilir fakat daha sonrasında o çelengi polis neden koruyor? Partimizin önünde provokasyon yaşandı." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, insan hakları ihlallerinin araştırılması konusunda görevini yerine getirmediğini savundu.

Dün HDP Genel Merkezi'nin girişine siyah çelenk bırakıldığını hatırlatan Gergerlioğlu, "Diyarbakır il binamız önündeki gibi bir etkinlik yapılmaya çalışıldı fakat partililerimizin sıkı duruşu sayesinde bu girişim boşa çıkarıldı." diye konuştu.

Bazı vatandaşların siyah çelenk bıraktığını, slogan attığını ve parti binasının önünden ayrıldığını dile getiren Gergerlioğlu, "Polis, onların yerine geceye kadar siyah çelengi koruma görevini üstlendi. Skandal bir hadise. Bir vatandaş gelip bir yere siyah çelenk bırakabilir fakat daha sonrasında o çelengi polis neden koruyor? Net şekilde soruyorum. Olacak şey değil. Partimizin önünde provokasyon yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin kamu görevlilerinin, olay sırasında bir milletvekiline alenen ağır hakaretlerde bulunduğunu iddia eden Gergerlioğlu, "Bu suçu işleyen görevliler hakkında bir an önce işlem yapılmasını istiyoruz. İçişleri Bakanlığının bu konuda bir soruşturma başlatması ve açıklama yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.