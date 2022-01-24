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HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı - Son Dakika

HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı

24.01.2022 14:26

Öldürülen PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan ve o teröristin eski nişanlısı olduğunu açıklayan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan yeni bir fezleke TBMM'ye gönderildi.

Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında hazırlık komisyonu kurulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "teröre finansman" sağladığı gerekçesiyle yeni bir Fezleke TBMM'ye ulaştı.

HDP'Lİ GÜZEL İÇİN KOMİSYON KURULMUŞTU

Öldürülen PKK'lı bir teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci, Hazırlık Komisyonu oluşturulmasıyla başladı.

"KOMİSYON 1,5-2 AY İÇİNDE KARARINI KAMUOYUNA AÇIKLAYACAK"

TBMM Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, içtüzüğe göre Hazırlık Komisyonu'na 1 ay içinde raporunu sunmasının önerildiğini anımsattı. Bozdağ, Güzel'in de savunma hakkının olduğunu belirterek, "Öyle umuyorum ki Komisyon 1,5-2 ay içinde kararını kamuoyuna açıklayacak" dedi.

SAVUNMA İÇİN 31 OCAK'A KADAR SÜRE VERİLDİ

HDP'li Semra Güzel'e savunmasını yapması için 31 Ocak'a kadar süre verildi. Güzel'in savunmasının ardından rapor hazırlanacak. Hazırlanan rapor Karma Komisyon'a sevk edilecek. Komisyon toplanıp Güzel hakkındaki kararını verecek.

DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI KARARI ALINIRSA YARGI AŞAMASI BAŞLAYACAK

Karma Komisyon'da alınacak dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki kararın ardından Semra Güzel'in dosyası TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Meclis'te yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınırsa Güzel'le ilgili yargı aşaması başlayacak.

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Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, TBMM, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı - Son Dakika
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