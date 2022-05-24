Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı - Son Dakika
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Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı

24.05.2022 15:40

Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldıSAMSUN Samsun'da, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın ilçedeki tüm mahallelerde hayata geçirmeyi planladığı "Her Mahalleye Kreş ve Kültür Evi Projesi" kapsamında ilk kreş, Çatalarmut Mahallesi'nde açıldı.

Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı

SAMSUN Samsun'da, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın ilçedeki tüm mahallelerde hayata geçirmeyi planladığı "Her Mahalleye Kreş ve Kültür Evi Projesi" kapsamında ilk kreş, Çatalarmut Mahallesi'nde açıldı.

"Her Mahalleye Kreş ve Kültür Evi Projesi" çerçevesinde Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hayata geçti. Kreşi ziyaret ederek incelemelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kreş Müdürü Recep Aslan bilgiler aldı.

Başkan Necattin Demirtaş yaptığı açıklamada, "Öncelikle belediye hizmet binamızda faaliyete geçirdiğimiz kreşimizin akabinde belediyemizde de bir kreş müdürlüğü kurduk. 'Her Mahalleye Kreş ve Kültür Evi' projemizdeki amacımız dar gelirli ailelerimizin çocuklarını topluma kazandırılması açısından çok önemsediğimiz bir projemiz. Küçük yaşta çocuklarımıza bir kimlik kazandırmak için ortak payda ve dayanışmayı artırmayı ve eğitimli ellerde kişilik kazanları için böyle bir uygulamayı ilçemizde hayata geçirdik. İlk olarak Çatalarmut Mahallemizde hizmete geçireceğimiz uygulama ile buradan edineceğimiz tecrübe ve duruma göre sırasıyla Zeytinlik, İlyasköy, Badırlı (Ataköy) başta olmak üzere tüm mahallelerimizde uygulamaya devam ettireceğiz. İlçemizin kendi kendine yetebilen bir potansiyele, oluşturabilme gayretimizi sürdürüyoruz. Biz İlkadım'da bütün planlarımızı geleceği daha güzel şekilde olmasına gayret ediyoruz" dedi.

"Çocuk ve anne arasındaki iletişim bağı kopmayacak"

Başkan Demirtaş, Kreş ve Kültür Evi Projesi hakkında şu bilgileri verdi: "Bu projemizle çocuklar ile annelerinin bağını koparmadan, büyüklerin taleplerini de dikkate alarak el sanatları kursları vereceğiz. Çocuklar yuvada eğitimlerini alırken, anneleri de buralardaki kurslara katılabilecek. Bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum."

Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi 50 çocuk kapasiteli ve 200 m2 çocuk oyun alanına sahip.

Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı
Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı

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Kaynak: İHA

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