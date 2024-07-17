Hizbullah lideri: İsrail'de daha önce hedef alınmayan noktaları vuracağız - Son Dakika
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Politika

Hizbullah lideri: İsrail'de daha önce hedef alınmayan noktaları vuracağız

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'daki sivillere yönelik saldırıların devam etmesi halinde İsrail'de daha önce hedef alınmayan noktaları vuracaklarını belirtti. Nasrallah, İsrail'in Lübnan'daki sivilleri hedef almaya devam etmesi durumunda Hizbullah'ın İsrail'de daha önce vurmadığı yerleşim yerlerine füze atacağını söyledi. Ayrıca Nasrallah, İsrail'in Gazze'deki askeri kabiliyetlerinin zayıfladığını ve Lübnan'a girmesi halinde İsrail ordusuna ait tüm tankların imha edileceğini vurguladı.

17.07.2024 17:07
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'daki sivillere yönelik saldırıların devam etmesi halinde İsrail'de daha önce hedef alınmayan noktaları vuracaklarını belirtti.

İsrail-Hizbullah arasında tansiyon düşmüyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Aşure günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, İsrail'in Lübnan'daki sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde Hizbullah'ın İsrail'de daha önce vurmadığı noktaları hedef alacağını ifade etti. Son günlerde Lübnan'da artan sivil can kayıplarına değinen Nasrallah, "Sivilleri hedef almaya devam etmek, Direniş'i (Hizbullah'ı) daha önce hedef alınmayan yerleşim yerlerine füze atmaya yönlendirecektir" dedi. Nasrallah, İsrail'in Gazze'deki askeri kabiliyetlerinin zayıfladığını ve Lübnan'a girmesi halinde İsrail ordusuna ait tüm tankların imha edileceğini vurguladı. Nasrallah ayrıca çatışmalarda tamamen veya kısmen yıkılan evlerin "eskisinden daha güzel" şekilde yeniden inşa edileceğine dair söz verdi.

Öte yandan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında dün 3'ü çocuk olmak üzere 5 sivil hayatını kaybederken, bir gün önce de en az 3 Lübnanlı sivil hayatını kaybetmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Hasan Nasrallah, Lübnan, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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