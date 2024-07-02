HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, çocuğa taciz iddiasıyla ilgili çağrıda bulundu - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, çocuğa taciz iddiasıyla ilgili çağrıda bulundu

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Kayseri'de yaşanan Suriyeli çocuğa taciz olayıyla ilgili olarak hükümet ve adli makamlara çağrıda bulunarak suçluların hukuk önünde cezalandırılmasını istedi. Dinç, ayrıca mültecilere yönelik nefret söylemlerinin toplumun vicdanını ve adalet duygusunu zedelediğini belirtti ve vatandaşlara sağduyulu hareket etme çağrısında bulundu. Ayrıca, sahipsiz sokak hayvanları sorununa da değinerek engelli vatandaşların bu sorundan en çok etkilendiğini ifade etti.

02.07.2024 16:41
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşananlara işaret ederek, "Hükümet ve adli makamlara çağrımız şudur; bu suçlular ve kışkırtıcılar her kimse bir an önce hukukun önüne çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'de ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara yönelik, "Bu iki olay da çirkindir, bu yaşananlar asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kayseri'de yaşananların, siyasi rant uğruna mültecilere yönelik nefreti körükleyen söylemlerin bir sonucu olduğunu vurgulayan Dinç, "Ardı ardına bu iki hadisenin yaşanması; bu konuda gizli emellerine ulaşmaya çalışan yapıların da bunların arkasında olduğuna işaret ediyor." görüşünü paylaştı.

Ekonomik kriz ve sosyolojik farklılıklar bahane edilerek mültecilere yönelik nefret söylemlerini meşrulaştırmaya çalışanların, toplumun vicdanını ve adalet duygusunu zedelediğini söyleyen Dinç, "Hükümet ve adli makamlara çağrımız şudur; bu suçlular ve kışkırtıcılar her kimse bir an önce hukukun önüne çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır." diye konuştu. Dinç, vatandaşların da sağduyulu hareket etmesi için çağrıda bulundu.

Sahipsiz sokak hayvanları sorununa da değinen Dinç, bu sorundan en çok engelli vatandaşların etkilendiğini söyledi.

Kaynak: AA

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