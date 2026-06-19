Hulusi Akar: İklim Yatırımı Gelecek Güvencesi - Son Dakika
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Hulusi Akar: İklim Yatırımı Gelecek Güvencesi

Hulusi Akar: İklim Yatırımı Gelecek Güvencesi
19.06.2026 15:33
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Akar, güçlü çevre politikalarının geleceği koruyacağını vurguladı ve iklim değişikliğine dikkat çekti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Güçlü ordular sınırları korur, Mehmetçiğin yaptığı gibi. Güçlü çevre politikaları ise geleceği korur. Çünkü biliyoruz ki bugünün çevre yatırımı, yarının güvenlik sigortasıdır." dedi.

Büyük Sanat Vakfı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde "İklim, Su, Gıda ve Güvenlik" temasıyla Erciyes Zirvesi düzenlendi.

Zirvenin açılış oturumunun moderatörlüğünü yapan Akar, zirveye çeşitli üniversitelerin destek verdiğini, bu zirveyi gelecek yıllarda da Erciyes Kayak Merkezi'nde yapmayı planladıklarını söyledi.

İklim değişikliğinin çağın en önemli güvenlik meselelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Akar, gıda, enerji ve suyun bugünün en kritik güvenlik unsurlarını oluşturduğunu, Ortadoğu'da yaşananlar dolayısıyla bütün dünyada ciddi bir enerji krizi meydana geldiğini belirtti.

İklim değişikliğine dair konuların artık ulusal olmaktan çıktığına, uluslararası işbirliğine gerek olduğuna dikkati çeken Akar, siyasilerin, bilim insanlarının ve uluslararası kurum ile kuruluşların birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Akar, gıda krizinin doğrudan çatışma ve savaşlara sebep olabileceğini vurgulayarak, "Şu anda dünyada 750 milyon kişinin aç olduğunu ve bunun küresel güvenliği, petrol fiyatından daha fazla tehdit ettiğini de unutmamak lazım. Enerji tasarrufu olabilir ama açlık tasarrufu olmaz. Bunu da aklımızın bir tarafında tutmamız lazım." diye konuştu.

Geleceğin tarımda olduğunu, gıda olmadan yaşanmayacağını vurgulayan Akar, "Güçlü ordular sınırları korur, Mehmetçiğin yaptığı gibi. Güçlü çevre politikaları ise geleceği korur. Çünkü biliyoruz ki bugünün çevre yatırımı, yarının güvenlik sigortasıdır." dedi.

Firmalara verilen destek ve hibe programları

Açılış oturumunda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da artık sadece daha fazla üretmenin yetmediğini, daha temiz, daha verimli ve daha az kaynakla daha çok değer üretmek gerektiğini söyledi.

Bakanlığın gündeminde olan yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yerel kalkınmanın birbirinin tamamlayıcısı olduğunu dile getiren İnan, bu kapsamda ekonominin lokomotif sektörlerinin sürdürülebilirlik ve verimliliklerini desteklemek için dijital ve yeşil dönüşüm programlarını hayata geçirdiklerini belirtti.

İnan, firmalara verilen destek ve hibe programlarını anlatarak, "Bu hafta açıkladığımız 2025 yılı Genel Kalkınma Hamlesi program başvuruları sonuçlarıyla da ORAN bölgesinde 27 projeye 9 milyar liralık kaynak sağlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi'nin 3. programı stratejik hamle kapsamında dış ticaret dengesini iyileştirecek yatırımlar ile dijital yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler verdiklerini aktaran İnan, "Bu programlarda yatırım kredilerinde 14,8 puana kadar destek sağlıyoruz. Finansman kullanmayan firmaların hibe desteklerinin makine teçhizat desteği şeklinde almalarına da imkan tanıyoruz. Yatırımlar için öz kaynakla gerçekleştirilecek makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 301 milyon liraya kadar hibe desteği veriyoruz." diye konuştu.

"İklim değişikliği, su sıkıntısı, geleceğin değil, bugünün sorunu haline geldi"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iklim değişikliğinden kaynaklı yangın, sel, kuraklık gibi doğal afetler nedeniyle maddi zararların rekorlar seviyesine ulaştığını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası'nın (ICC) raporuna göre iklim değişikliğinin yol açtığı afetlerin her yıl arttığını ifade ederek, "Sadece son 10 yılda küresel ekonomide 2 trilyon dolardan fazla zarara yol açmış. 1,6 milyar kişi bunlardan maddi ya da fiziki olumsuz şekilde etkilendi. İklim değişikliği, su sıkıntısı, geleceğin değil, bugünün sorunu haline geldi." dedi.

Nasreddin Hoca'nın "Ya tutarsa" fıkrasında yoğurt yapmak için maya çaldığı Akşehir Gölü'nün son haline değinen Hisarcıklıoğlu, "Hangi göl o biliyor musunuz? 6 ay önce oradaydım. Rahmetli Nasreddin Hoca gelse herhalde hepimize rahmet okur. Göl yok, maya çalacak göl kalmamış. Gelirken görüştüm, 'Nasıl gölün durumu?' dedim. 'Son yağan yağmurlarla beraber su tutmaya başladı.' dendi. Ne olur nimet azgını olmayalım. Allah her şeyi denge üzerine yaratmış. Denge üzerine yarattığı şeyde vahşice tüketime gitmeyelim." ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise böyle bir zirveye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin Antalya'da gerçekleştirilecek COP 31 Zirvesi'ne hazırlandığını belirten Altun, COP 31'e giden yolda üniversitelerin kritik role sahip olduğunu, Erciyes Üniversitesi olarak bu süreçte bilgi üreten, çözüm geliştiren ve kurumsal kapasitesini toplumsal faydaya dönüştüren aktif bir paydaş olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini kaydetti.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da zirve açılışında konuşma yaptı.

Zirve, uluslararası katılımcıların yer alacağı çeşitli başlıklardaki 4 panelin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hulusi Akar, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Hulusi Akar: İklim Yatırımı Gelecek Güvencesi - Son Dakika

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