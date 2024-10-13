Hulusi Akar: Kitapların Kültür ve Medeniyet Üzerindeki Önemi - Son Dakika
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Hulusi Akar: Kitapların Kültür ve Medeniyet Üzerindeki Önemi

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Kitap Fuarı'nda kitapların kültür ve medeniyetin yaşatılmasındaki rolüne dikkat çekti. Kitap okuma alışkanlığının önemine vurgu yaptı ve fuarın halk için değerli olduğunu belirtti.

13.10.2024 20:44  Güncelleme: 20:49
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Hulusi Akar: "Kültürün ve medeniyetin yaşatılmasında kitapların önemli bir rolü var"

KAYSERİ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, kitap fuarında vatandaşlarla bir araya gelerek, kitap imzaladı. Akar, "Kültürün ve medeniyetin yaşatılmasında kitapların önemli bir rolü var" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de geleneksel hale gelen ve bir günde binlerce vatandaşın kitapla buluştuğu, 7. Kayseri Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Akar, kendisine ait olan 'Harbord Askeri Heyeti Raporu' adlı kitabı imzaladı. Çok sayıda vatandaşın ilgisiyle karşılaşan Akar, burada vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Kitap fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Akar, "Millet olarak son derece seçkin, saygın bir kültüre ve medeniyete sahibiz. Bu kültürün ve medeniyetin yaşatılmasında kitapların önemli bir rolü var. Dolayısıyla bu kitapların okunması, çalışılması, konuşulması ve yeni kitapların yazılması gerçekten büyük öneme sahip. Bu konuda okullarımız gerekli çalışmaları yaptılar ve yapıyorlar. Orta derece okullarımızda, üniversitelerimizde, enstitülerimizde, diğer kurum, kuruluşlarımızda, derneklerimizde ve vakıflarımızda bu çalışmalar devam ederken, diğer taraftan da bu süreci hızlandırmak için bu tür fuarlar büyük işlev görmekteler. Dolayısıyla insanlarımız bir anda kütüphanelere gidip, istedikleri kitapları seçmek ve aramak gibi bir takım zorluklara karşı çok daha basit bir şekilde en son çıkan kitapları ve eski kitapları bizzat yerinde dokunarak, görmek suretiyle tanımaktadırlar. Gerekirse bazı yerlerde de o kitapların yazarlarıyla tanışma fırsatı bulmaktadırlar. Ondan dolayı bu fuarları biz çok değerli buluyoruz. Kayseri'deki kitap fuarımızda bu konuda çok yerleşik bir konuma geldi. Geçmişte ve şu anda çok değerli işlevler yapmakta. Dolayısıyla bu katkılarından dolayı belediyemize, vilayetimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konuda da halkımızın bu fuarlara ilgili olmalarını ve gelmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akar, daha sonra stantları ziyaret ederek, fuardaki esnaflarla sohbet etti.

Kaynak: İHA

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