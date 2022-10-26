İmamoğlu'nun Tuzla'daki açılış törenindeki sözleri gündem oldu: Bayılıyorum 3.5 seneyi 25 seneyle kıyaslamalarına, lan, Allah'tan korkun be

Tuzla'da dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni düzenlendi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİNCE TEPKİLER YÜKSELDİ

Çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı anan Başkan Yazıcı kürsüde "Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuşma yaptığı sırada bazı kişiler Yazıcı'nın sözünü keserek konuşmasına engel oldu.

MAKAM ARACINA KADAR TAKİP ETTİLER

Bazı şahıslar, konuşmasının ardından makam aracına kadar takip ettikleri Başkan Yazıcı'ya saldırdı. Başkan Yazıcı makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Olayların ardından kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yazıcı'ya tepki göstererek "Arkadaşlar sakin olun. Bu arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Ne yapsın adam put gibi bir ağıza bakıyor. Ben valla Mevlana gibi dönüyorum dönüyorum milyonlara bakıyorum, doyamıyorum. O şimdi övmek istiyor tabii. Övmeye yönelik hazırlık yapmış. Sayısını unuttum defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor. Bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun" ifadeleri kullandı.

"BAYILIYORUM 3.5 SENEYİ 25 SENEYLE KIYASLAMALARINA"

Bir hayli gergin geçen törende konuşmasına devam eden İmamoğlu, "Bayılıyorum 3.5 seneyi 25 seneyle kıyaslamalarına. Yahu nasıl titretmişiz adamları, dönüyorlar 94'ten 2019'a kadar yaptıklarını anlatıyorlar. Lan, Allah'tan korkun 3.5 sene. 3 ayını siz çaldınız, 1.5 senesi pandemi, 7-8 ay boyunca cebimizdeki paraları da aldınız. Kalan günlerimizle ve kalan paramızla kocaman işler yaptık" dedi.

İMAMOĞLU'NUN "LAN"LI İFADESİ GÜNDEM OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun kürsüden yaptığı konuşma sırasında kullandığı "Lan, Allah'tan korkun 3.5 sene" ifadesi kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya üzerinden İmamoğlu'nun videosunu paylaşan çok sayıda kişi, mecralara yorum yağdırdı.