İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon\'da Bayramlaştı

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla dün ailesiyle memleketi Trabzon'a gelen İmamoğlu, Akçaabat ilçesinde akrabalarını ziyaret etti, ardından cuma namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı da makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, daha güzel başarılara imza atmak istediklerini söyledi.

Tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu belirten İmamoğlu, daha sonra Ortahisar Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

İmamoğlu, kapısının hangi partiden seçilirse seçilsin herkese açık olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'un büyükşehrinden ilçesine, beldesine nerede olursa olsun herkese açık. Partiler araç, partiler hizmet için araç. Seçim geçti gitti, şimdi milletçe ayağa kalkma zamanı. Onun için birlikte çalışacağız. Ahmet Kaya başkanımla çalışacağız ama benim kapımı Akçaabat da çalsa başımın üstünde yeri var, Trabzon Büyükşehir Belediyesi de çalsa başımın üstünde yeri var."