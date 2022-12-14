Listesinde kim var? Moarl ziyareti sonrası Akşener'den İmamoğlu'na ayaküstü olay sözler - Son Dakika
Üye Girişi

Listesinde kim var? Moarl ziyareti sonrası Akşener'den İmamoğlu'na ayaküstü olay sözler

14.12.2022 22:13
Listesinde kim var? Moarl ziyareti sonrası Akşener'den İmamoğlu'na ayaküstü olay sözler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün cezaya çarptırıldı. Karar Türkiye'nin gündemine otururken, moral ziyaretine gelen Akşener'in Saraçhane'den ayrılırken söylediği söz gündem oldu. Akşener burada İmamoğlu'na sarıldıktan sonra "Beddua listemi genişlettim, haydi görüşürüz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB)Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. İmamoğlu, dava sonucunda 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldı.

AKŞENER'LE KUCAKLAŞTI

İmamoğlu'nun gün içerisinde yaptığı "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir" çağrısı sonrası Ankara'dan İstanbul'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu ile kucaklaşan Akşener daha sonra Dilek İmamoğlu ile sohbet etti.

AYRILIRKEN SÖYLEDİĞİ SÖZ GÜNDEM OLDU

Ziyareti sonrası Saraçhane'den ayrılan Meral Akşener'in söylediği sözler sosyal medyada ses getirdi. Akşener, İmamoğlu'na sarıldıktan sonra "Beddua listemi genişlettim, haydi görüşürüz" dedi.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu salona girdi! Tribünler ayağa kalktı Ekrem İmamoğlu salona girdi! Tribünler ayağa kalktı Akşener'den İmamoğlu'na moral ziyareti! Ankara'dan çıktı geldi Akşener'den İmamoğlu'na moral ziyareti! Ankara'dan çıktı geldi İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına Akşener'den destek: Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına Akşener'den destek: Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Listesinde kim var? Moarl ziyareti sonrası Akşener'den İmamoğlu'na ayaküstü olay sözler - Son Dakika


Son Dakika
22:07 Fenerbahçe'ye Rossi piyangosu! Gelecek para nefes aldıracak
21:43 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarla suçlanan Kadir İstekli gözaltına alındı
21:09 Ekrem İmamoğlu salona girdi! Tribünler ayağa kalktı
20:53 İmamoğlu'na verilen cezaya Adalet Bakanı Bozdağ'dan ilk yorum: Yargılama süreci devam ediyor
20:49 Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek: Pınarhisar Cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun
20:44 Sanat dünyasından hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu'na destek yağdı
20:14 Cristiano Ronaldo eski takımının tesisinde idmana çıktı! Taraftarlar bayram etti
20:15 Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına eleştiri: Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum
20:04 İmamoğlu, Erdoğan'ın İBB başkanlığı döneminde ceza aldığı ifadeleri okudu: Bu sözler senin değil mi?
19:24 İş makinesinin açamadığı atık su borusunu mahallenin muhtarı elleriyle açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 22:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: Listesinde kim var? Moarl ziyareti sonrası Akşener'den İmamoğlu'na ayaküstü olay sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement