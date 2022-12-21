Google İmamoğlu için "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesini düzetti - Son Dakika
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Google İmamoğlu için "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesini düzetti

21.12.2022 13:30
Google İmamoğlu için "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesini düzetti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Google'da Ekrem İmamoğlu'nu "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak göstermişti. Tepkilerin ardından Google "eski" ifadesi kaldırdı ve durumu düzeltti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir şok da Google'dan gelmişti. Google', Ekrem İmamoğlu için "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini kullanmıştı.

Google İmamoğlu için kullandığı 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesini düzetti

"'ESKİ' İFADESİ KALDIRILDI"

Arama motorundaki bu durum sabah saatlerinde düzeltildi, "Eski" ifadesi kaldırıldı. Google'a "Ekrem İmamoğlu" yazıldığında görevi, olması gerektiği gibi "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak gözüküyor.

Google İmamoğlu için kullandığı 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesini düzetti

İMAMOĞLU PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Konuya İmamoğlu da kayıtsız kalmamıştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında gerçekleştirilen BM zirvesinde moderatörle arasında geçen diyaloğa gönderme yapan İmamoğlu, Google Türkiye'yi etiketleyerek, "I speech kürsü" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
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Son Dakika Politika Google İmamoğlu için 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesini düzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Google İmamoğlu için "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesini düzetti - Son Dakika
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