Pazarda tartıştığı esnaf, İBB Başkanı İmamoğlu'na hakaret davası açtı

Geçtiğimiz haftalarda Bayrampaşa Halk Pazarı'nı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, esnaf Mehmet Özdemir, terör örgütü eleştirisinde bulunmuştu.

HAKARET DAVASI AÇTI

İddiaya göre bunun üzerine İmamoğlu, Özdemir'in yanına gelerek "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızsın birisin" demişti. Daha sonra tekrar konu hakkında konuşan İmamoğlu "Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Ben ona 'Ahlaksız, terbiyesiz' demiştim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız, terbiyesiz. Sen kim oluyorsun da bana terörist muamelesi yapacaksın! O zavallıyı dava edeceğim ama benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle" ifadelerini kullandı. Gelişmeler üzerine esnaf Özdemir, avukatları aracılığıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açtı.

"DAVAMIZIN PEŞİNDEYİZ"

25 yıldır pazarda esnaf olduğunu dile getiren Mehmet Özdemir, "Biz gerekeni yapıp İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mahkemeye verdik, biz davamızın peşindeyiz. Bana hakarette bulunduğu için adli sürecimiz devam ediyor. Bana birçok vatandaş gelip dik duruşumdan dolayı tebrik etti. O gün gece 12'ye kadar telefonlarım çaldı arayıp tebrik ettiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması beni çok mutlu etti. Cumhurbaşkanı benim için ikinci Abdulhamid Han. Çünkü dik durup yolundan şaşmayan bir lider. Bize tam böyle bir lider lazım. Bazıları gelip benle fotoğraf çektirdi. Bana helal olsun gerçekten halen böyle yürekli insanlar varmış dediler. Gençler pazarayken yanıma geldi. Benim bu çıkışımdan dolayı oy verirken AK Parti'ye atacağını söyledi" dedi.

ÖMER HALİS DEMİR'İ HATIRLATMIŞ

Olayı anlatan Özdemir, "Ben pazardaydım Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Ben de ona 'PKK ile beraber olan, onlarla beraber yürüyenler benim tezgahıma gelemez' dedim. Ondan sonra geldi bana dedi ki 'PKK'lı sensin ben değilim' dedi. Bazı hakaretlerde bulundu. Ben Anadolu çocuğuyum şehitlerin gazilerin arkasında duruyorum, 30 mermi yiyen şehit Ömer Halis Demiri düşünüp hiç mi vicdanınız sızlamıyor sizin dedim" ifadelerini kullandı.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DA AÇACAKLAR

Müvekkilinin haklarını sonuna kadar koruyacaklarını ifade eden Avukat Yunus Kurt, "Bilindiği gibi müvekkilimize pazar yerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın bir takım hakaretleri olmuştu. Bununla ilgili gerekli mercilere şikayette bulunduk. Yasal süreci takip ediyoruz şikayetimizin arkasındayız. Hakaret davasının akabinde maddi ve manevi tazminat davası da açmayı düşünüyoruz. Tabi bu süreçte yargı kararını verecek" diye konuştu.