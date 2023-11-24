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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gergerlioğlu'na yapılan saldırıyla ilgili soruşturma açıldığını belirtti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gergerlioğlu'na yapılan saldırıyla ilgili soruşturma açıldığını belirtti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönelik saldırı girişimiyle ilgili soruşturma açıldığını belirtti. Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştirenlerin MHP'li olduğu iddiasına ilişkin ise siyasi parti üye kaydı sorgulama sistemi bulunmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gergerlioğlu\'na yapılan saldırıyla ilgili soruşturma açıldığını belirtti
24.11.2023 - 11:48,  Güncelleme: 11:52
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TAMER ARDA ERŞİN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun genel seçim çalışmaları sırasında kendisine yönelik İzmit'in Kuruçeşme Mahallesi'ndeki saldırı girişimiyle ilgili soru önergesine verdiği yanıtta; olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti. Yerlikaya, Gergerlioğlu'nun saldırı girişiminde bulunanların MHP'li olduğu iddiasına ilişkin sorusuna ise "Birimlerimizde vatandaşlarımızın siyasi parti üye kaydı sorgulama sistemi bulunmamaktadır" dedi.

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde İzmit'in Kuruçeşme Mahallesi'nde esnaf ziyareti sırasında, bir grubun saldırı girişimine maruz kalmıştı. Grup, Gergerlioğlu ve HEDEP'lilere hakaret etmiş ve fiziki müdahalede bulunmuştu. Gergerlioğlu ise konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soru önergesine verdiği yanıtta "İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Sümer Polis Merkezi Amirliğince 2023/443 suç nolu tahkikat dosyası tanzim edilmiş ve Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda hazırlanan evrak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bahse konu olaya müdahalede bulunan kolluk kuvvetleri, yasaların vermiş olduğu sınırlar dahilinde tarafsızlık ilkesine göre hareket etmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya, Gergerlioğlu'nun saldırı girişiminde bulunanların MHP'li olduğu iddiasıyla ilgili sorusuna ise "Birimlerimizde vatandaşlarımızın siyasi parti üye kaydı sorgulama sistemi bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gergerlioğlu'na yapılan saldırıyla ilgili soruşturma açıldığını belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gergerlioğlu'na yapılan saldırıyla ilgili soruşturma açıldığını belirtti - Son Dakika
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